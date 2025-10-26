King & Princeが、7枚目のアルバム『STARRING』を12月24日に発売する。この作品の世界観の幕開けとなる動画『Concept Film』がYouTube公開された。アルバム『STARRING』は前作同様コンセプト盤となっており、今回のテーマは「映画」。King & Princeの2人が、ファンだけでなく聞いてくれた人全員に楽しんでもらえるように一からコンセプトを考えた。テーマが映画ということで、音だけでなく映像でもたっぷりと楽しめる作品