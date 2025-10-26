『欲しがるあの子を止められない とんでもないクレクレちゃんに絡まれた結果、 人生を深く考えた話』（ぱん田ぱん太/KADOKAWA）第3回【全11回】【漫画】『欲しがるあの子を止められない とんでもないクレクレちゃんに絡まれた結果、 人生を深く考えた話』を第1回から読む義理の姪にかわいく爪を塗ってもらったきよか。SNSにその写真を投稿したことがきっかけで、学生時代の同期・チコからコメントが入る。「友達割引とかある？」「