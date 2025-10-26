女子プロレス「マリーゴールド」２６日の両国国技館大会で青野未来（３５）が林下詩美（２７）を破り、ワールド王座初戴冠を果たした。シングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」を初制覇した青野は至宝へ初挑戦。両者譲らない中、試合が動いたのは試合２０分過ぎだった。コーナーに投げ飛ばされた青野は、詩美から旋回式ＢＴボムでマットに叩きつけられる。カウント２でこれを返すも、ポストに追い詰められ、再びＢＴボムの体