DEZERTが12月24日、メジャー移籍後初となる両A面シングル『「火花」/「無修正。」』をリリースすることが決定した。同シングルは2026年3月20日に幕張メッセイベントホールで開催される、日本武道館公演に続く二度目のアリーナワンマン公演＜DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL「僕らの音楽について」＞へ向けた重要な作品となるとのことだ。両A面シングルのうち「火花」は10月29日より先行してデジタル配信される。なお、シン