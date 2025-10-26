◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク―阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクが３回までに１０安打９得点の猛攻をみせた。１点を追う初回に二塁打１本を含む４安打、２回には三塁打、二塁打、本塁打の３安打、３回も無得点ではあったが３安打を放った。２番・周東佑京は３打席連続安打をマークしている。日本シリーズで３回までに１０安打を記録したのは、２０１０年第２戦の中日（対ロッテ）の１０