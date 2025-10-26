＜&GP編集部員が買ってみた！使ってみた！＞一気に寒くなってきました。つい先日まではロンT1枚くらいでも問題ないくらいの気候だったのですが、こうも気温が上下すると何を着ていくかに結構悩まされるものです。皆さんもクローゼットの奥から軽めのアウターやスウェットなどを慌てて取り出しているのではないでしょうか。今回はこれからの季節、ワードローブとして活躍すること請け合いなスウェットのセットアップのお話です