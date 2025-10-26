ケイ・ウノのジュエリーブランドケイウノが、雑誌『ディズニーファン』（講談社刊）創刊35周年を記念し、共同企画としてこれまで手がけたディズニーデザインのオーダーメイドジュエリーから35点を一挙に紹介！雑誌『ディズニーファン』（講談社刊）12月号にて一部のオーダーメイドジュエリーを紹介するほか、2025年10月23日(木)よりケイウノ特設ページで35のストーリーを公開します。 ケイ・ウノ『ディズニーファン』35周年