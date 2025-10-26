『若葉さんちの青い恋1』（小形朱嶺/小学館）第2回【全12回】【漫画】『若葉さんちの青い恋』を第1回から読む若葉家の四姉妹は、今まさに“初恋”の真っ最中！ 大学1年生の長女・心春（こはる）はバイト先の寡黙な先輩、高校2年生の次女・真夏（まなつ）は趣味が一緒の弓道部の子、中学2年生の三女・秋楽（あきら）は同じ部活の優しい同級生、小学5年生の四女・千冬（ちふゆ）は負けず嫌いの男子に想いを寄せています。日夜、仲