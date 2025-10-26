「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏（42）が、26日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「SNSを使って未来のお嫁さんを探すことにしたのです」として、SNSを通じた婚活をスタートさせた。 【写真】すげぇ～！与沢氏のタイのタワマンまじ別世界 与沢氏は「【彼女を募集します】今日から婚活アカウントに転身することにしました。若干批判が来そうですが」と、彼女募集を告知。「これま