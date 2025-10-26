◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース 5-1 ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)先発マウンドを託されたドジャースの山本由伸投手は、9回105球を投げ被安打4、四死球1、8奪三振、1失点の力投を見せてワールドシリーズ初完投勝利。初戦を落としたチームを初勝利に導く活躍を見せました。この活躍に、チームメートも脱帽。フレディ・フリーマン選手は試合後に山本投手のすごさを聞かれると、「なんて言えばいいかな