おもちゃをぶん回して遊ぶ柴犬さんと、そのお姿を見ていた狼犬さん。まさかの温度差を捉えたその光景は記事執筆時点で2.1万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：おもちゃを目の前にした2匹の犬→『楽しく遊ぶかな』と思ったら…想像と違う『温度差』】 おもちゃをぶん回す柴犬さん Xアカウント『@mi_di_0815』に投稿されたのは、柴犬「おみつ」くんと狼犬「ディオネ」ちゃんのお姿。