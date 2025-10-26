犬が急死するNG行為5選 犬が健康に長く過ごすためには、日々の生活での危険を避けることが非常に重要です。ここでは、犬の急死につながりやすい代表的なNG行為を5つ紹介します。どれも「ちょっとした不注意」で起こりえることばかりですから、今一度習慣を見直して大切な命を守りましょう。 1.人間の食べ物を与える・出しっ放しにする 人間の食べ物は犬にとって毒になるものが多く、誤って食べてしまうと中毒や急性胃腸炎、膵