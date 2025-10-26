リヴァプールに所属するスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンがチームの巻き返しを誓った。26日、クラブの公式サイトが同選手のコメントを伝えている。プレミアリーグ第9節が行われ、リヴァプールはアウェイでブレントフォードと対戦。立ち上がりにダンゴ・ワッタラに先制点を許すと、45分にはケヴィン・シャーデに追加点を奪われる。前半アディショナルタイムにミロシュ・ケルケズが1点を返したものの、再びリード