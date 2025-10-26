国民民主党の玉木代表が２５日、青森市内での街頭演説後に報道陣の取材に応じ、次期衆院選で既に候補者が出馬予定の青森２区に加え「他の選挙区でも擁立を検討していきたい」と述べ、さらなる党勢拡大に意欲を示した。青森２区で出馬予定の立憲民主党候補との競合については「（候補者を）一本化したら勝てる状況でもなくなっている」と指摘。候補者調整に関して見直しの必要性を示唆した。また全国では現在、青森と鳥取のみ