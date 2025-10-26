■27日(月)の全国の天気次第に西高東低の冬型の気圧配置となりそうです。九州と太平洋側は天気が回復して、晴れ間の戻る所が多いでしょう。関東も日差しは届きますが、にわか雨がありそうです。北陸から北日本の日本海側は雨が続きそうです。上空の寒気の影響で大気の状態が不安定となるため、雷雨になる所もあるでしょう。山陰も午前中は雨が降りやすい見込みです。夜からは、北海道の平地でも雪に変わる所がありそうです。なお、