黒ずきんとピンクのどくろがチャームポイントのキュートなクロミ。自称マイメロディのライバルで世界中をクロミ化するため日夜奮闘中。今年、20周年を記念して“KUROMI”名義でアーティストデビュー。今回、KUROMIが熱い想いを語ってくれました！クロミ、音楽デビュー。サイコーにイケてるEPが完成！「『＃世界クロミ化計画』が目指してるのは“世界中のみんなが、自分らしく、サイコーにイケてる自分を目指せる世界”を作ること！