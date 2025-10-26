この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。時間やお金の遣い方、物に対する価値観などは人それぞれで違いますよね。これが「近い」と親近感を覚えやすかったり、仲良く過ごしやすかったりするでしょう。一方、価値観が全く異なる場合、「新鮮！」と感じて仲良くなれるケースもあれば「あまりにも違い過ぎる」と感じて距離を置くケースがありますよね。価値観が違う時、どこまで許容できるかは