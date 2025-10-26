【新華社クアラルンプール10月26日】中国商務部の李成鋼（り・せいこう）国際貿易交渉代表兼副部長は26日、中米両国がマレーシア・クアラルンプールで開いた経済・貿易協議について次のように述べた。双方の議論には、それぞれが関心を持つ輸出規制、「対等関税」の一時停止期間の再延長、フェンタニル関税とフェンタニル取り締まり協力、貿易のさらなる拡大、米国が通商法301条に基づき導入した入港料など多くの議題が含まれ