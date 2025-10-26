「第４回漫画アクションカップ」（２６日、戸田）北川潤二（４３）＝愛知・９１期・Ａ１＝が予選ラストの勝負駆けを??着とまとめて５号艇で優出した。「行き足がしっかりしている。その他の足も悪くないし、ターンの進み具合もいい」と舟足に関しては納得の様子。「もうペラの微調整だけいいと思う。操作性だけしっかりくれば」と方向性もしっかり見えている。注目の進入については「コースは取れるところまで取りたい。行