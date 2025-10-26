任期満了に伴う山口市長選は26日投開票の結果、無所属現職伊藤和貴氏（67）＝自民、公明推薦＝が、無所属新人の社会福祉法人理事長佐々木信夫氏（87）を破り、再選を確実にした。伊藤氏は、前市長から受け継いだ市役所の建て替えを実績として強調。米紙ニューヨーク・タイムズが毎年特集する「行くべき52カ所」に市が選出されたのを受けて、観光案内所の多言語対応を進めたと訴えた。連合山口の推薦も得て、選挙戦を優位に進め