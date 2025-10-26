任期満了に伴う神戸市長選は26日投開票の結果、無所属の現職久元喜造氏（71）＝公明推薦＝が、元市議五島大亮氏（48）ら無所属新人3人を破って4選を確実にした。久元氏は自民、立憲民主、国民民主各党の県連からも推薦を受けて組織戦を展開し、着実に支持を広げた。市中心部の三宮エリア再整備や神戸空港国際化など3期12年の実績をアピール。公約では育児と仕事の両立支援の促進や、災害対応の高度化を掲げた。自民市議だっ