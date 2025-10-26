任期満了に伴う長野市長選は26日投開票の結果、無所属現職荻原健司氏（55）が、共産党元市議野々村博美氏（68）ら無所属4新人を破り、再選を確実にした。多数の団体の支援を得た他、冬季五輪金メダリストの知名度を生かし、幅広く支持を取り込んだ。荻原氏は1992年と94年、ノルディックスキー複合団体で金メダルを獲得。2004年から参院議員を1期務めた。今回の選挙戦では、子育て施策の推進といった1期4年の実績をアピールし、