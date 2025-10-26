秋田、富山両県で２６日、クマによる被害が相次いだ。いずれも命に別条はないとみられる。午前８時４５分頃、秋田県鹿角市八幡平の民家の敷地内で、住人の農業女性（８５）が背後からクマ（体長約１・２メートル）に襲われ、頭をけがした。搬送時、会話はできる状態だったという。県警鹿角署によると、女性は屋外の水道で大根を洗っていたといい、悲鳴を聞いた家族が駆けつけ、１１９番した。県内ではクマによる人身被害が３