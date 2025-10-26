２・５次元アイドルグループ・すとぷりが所属する「ＳＴＰＲ」から４月にデビューした「すにすて−ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ（すにーかーすてっぷ）」がこのほど、都内でデイリースポーツなどの取材に応じ、グループ初となるワンマンライブ「ＷｅａｒｅＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ！−１ｓｔＳｔｅｐ−」（１２月２９日スタート、大阪公演ほか）に向けた意気込みを語った。満を持してのワンマンライブとなる。グループは