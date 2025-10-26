「セクシーに生きる Just be yourself」を掲げるランジェリーブランド〈ラヴィジュール〉から、2025 COLLECTION #10が登場。弾けるように咲く華やかさと、秘めた色香を表現した最新ビジュアルが公開されました。ラインアップには「マルヴァ」「ヴィオレーヌ」など、秋のムードを纏う新作が勢ぞろい。 華やかに咲く「マルヴァ」──上品な色香をまとうブラ マルヴァ まるで花が咲き誇るように