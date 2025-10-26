わが子が自立をすると、やがて結婚の話も出てくるかもしれませんね。結婚したら、孫の誕生なども想像するでしょう。それらが嬉しいと感じる人もいる一方で、ちょっと面倒だと思うママもいるようです。こんな投稿がありました。『子どもは結婚しなくてもいいと思っている。姑という立場も、義理の子や孫ができることも面倒くさい。一人暮らしをするならそれでもいいし、うちに住んでここから仕事に行くのも全然構わない。恋人がいて