◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクがポストシーズンで初めて「3点の壁」を超えた。1点を追う初回に3点を取って逆転。2回2死二塁から周東佑京が右中間適時三塁打で4点目を奪った。さらに暴投、近藤健介の右翼線適時二塁打で追加点を挙げた。ソフトバンク打線はポストシーズンに入り、深刻な得点力不足に陥っていた。最終第6戦までもつれ込んだ日本ハムとのクラ