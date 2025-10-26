◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク打線が1回2/3で阪神デュプランティエを早々に降板させた。初回は2死一、二塁で栗原陵矢に同点打、山川穂高に勝ち越しの2点二塁打が飛び出した。2回は2死二塁で周東佑京が左中間を破る適時三塁打を放つと、暴投で周東が生還。その後、2死一塁で近藤健介が右翼線への適時二塁打を放ち点差を5点に広げたところで、たまらず藤川