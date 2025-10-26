◆全九州大学野球選手権準々決勝北九大7―7九共大（26日、福岡・今津運動公園）九共大はソフトバンクにドラフト2位指名された先発右腕の稲川竜汰（4年・折尾愛真）が、一時雨が降る悪条件で4四死球を出すなど制球に苦しみ、5回6安打4失点で降板した。その後も追加点を許して敗色濃厚となったものの、5―7の9回2死満塁で麻上桜雅（2年・自由ケ丘）が右前に起死回生の2点同点打を放って追いついた。殊勲打の麻上は「絶対に