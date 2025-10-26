◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの山川穂高が勝ち越しの右中間2点二塁打を放った。初回。同点に追いついてなおも2死一、二塁。デュプランティエの4球目の真っ直ぐを逆方向にはじき返した。右中間への飛球はフェンス上部に直撃。あと一歩で本塁打という当たりで走者二人を迎え入れた。山川は「しっかりと打つべきボールに対してスイングを仕掛けることができ