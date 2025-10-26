◆明治安田J1リーグ第35節福岡1―0湘南（26日、福岡・ベスト電器スタジアム）大相撲の幕内阿炎（31）がアビスパ福岡の本拠地ベスト電器スタジアムを訪れてサポーターとのハイタッチ会やトークショーを行い、ピッチ上でイレブンを激励した。11月9日に初日を迎える大相撲九州場所を前に、クラブ名としこ名の「あび」つながりで実現した。来場オファーを受けた昨年は30歳で、今年30周年を迎えたアビスパと縁を感じて応援する