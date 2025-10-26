アイアン部門はスリクソンの一強で、今週も『スリクソン ZXi5』がダントツの1位だった。そんな中、国内メーカーとして健闘しているのがミズノとブリヂストン。ミズノは8月に発売した『M-15』が6位、『M-13』が9位になっている。ブリヂストンは今年3月に発売した『258CBP』が10月に入っても4位とロングセラーを続けている。アイアンの販売状況についてPGAツアースーパーストアつくば学園東大通り店の谷合信俊さんに話を聞いた。【写