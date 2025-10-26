任期満了に伴う川崎市長選は26日投開票の結果、無所属現職福田紀彦氏（53）が、無所属の元市議山田瑛理氏（42）や無所属の政治団体役員野末明美氏（60）＝共産推薦＝ら新人5人を破り、4選を確実にした。自民、公明両党の地元組織と立憲民主党の市議らの支援を得て、終始リードを保った。福田氏は元神奈川県議。選挙戦では、脱炭素社会に向けた再生可能エネルギーの普及推進といった3期12年の実績をアピール。市政継続の必要性