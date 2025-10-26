広島市でベトナム国籍の女性を殺害したとして逮捕された女は、金銭トラブルを抱えていたことがわかりました。広島地検に身柄を送られたのは、ベトナム国籍の技能実習生、ディン・ティ・フォン容疑者（32）です。警察によると、ディン容疑者は今月15日、広島市西区の集合住宅で、ベトナム国籍のグエン・トゥイ・ガーさんの自宅に侵入。頭や顔を硬いもので殴るなどして殺害し、室内を物色した疑いです。捜査関係者によると、ディン容