お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平さんが、TBSテレビの番組収録中に左足を剥離骨折しました。TBSテレビによりますと、きょう（26日）午前9時ごろ、横浜市青葉区の緑山スタジオでスポーツエンターテインメント番組「SASUKE」の収録を行っていたところ、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平さんが、ファーストステージのローリングヒルに飛び移る際にけがをして、足の痛みを強く訴えました。病院で精