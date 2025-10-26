女子プロレス「マリーゴールド」２６日の両国国技館大会で?スーパールーキー?山岡聖怜（１８）が、センダイガールズプロレスリングの橋本千紘（３３）に敗北した。レスリングの名門・安部学院高出身の聖怜にとって橋本は先輩にあたる存在だ。試合前には「自分に訪れたチャンスを全部ものにして、山岡聖怜らしいプロレスをしていきたいと思います」と意気込みを語っていた。試合は序盤からクラシカルな攻防を展開。聖怜は果敢