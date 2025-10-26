【その他の画像・動画等を元記事で観る】「アオのハコ」「青のオーケストラ」「ようこそ実力至上主義の教室へ」「86-エイティシックス-」「ヴィジュアルプリズン」「アイドルマスターSideM」、そして来年2月公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』へエル役での出演など、数々の人気アニメ・ゲーム作品に出演し、歌唱をともなうパフォーマンスも高い評価を得ている人気声優・千葉翔也。先月9月13日（土）に、『千葉翔也 1