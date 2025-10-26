株式会社アイクリエイト こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。防災グッズを備えていても、実際はリュックに詰めて押し入れにしまいこんだまま……。という人、意外に多いのではないでしょうか。防災グッズとして本当に安心なのは“いつでも使える状態”で、身近にあること。その点、「防災ふろしき」は、日常と“もしも”をつなぐ、理想的なアイテム。災害時に想定されるさまざまなシーンに