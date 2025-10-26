任期満了に伴い、10月26日に投開票された神戸市選挙は午後8時に投票が締め切られ、4選を目指す現職の久元喜造氏（71・自民、立民、国民、公明推薦）の当選が確実となった。神戸市長選挙・4選を果たし、祝い鯛を手にする久元喜造氏〈2025年10月26日 20時10分撮影 神戸市中央区〉久元氏は、中・長期的立場で神戸の街の成長・発展に向けて積極的に取り組んだことを強調。都心・三宮とウォーターフロントの開発、神戸空港の国際