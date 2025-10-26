3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月20日（月）の放送では、リスナーからのメッセージを紹介。25日(土)より開幕する5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」にも触れました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、