ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images 10月25日（日本時間26日）、MLBワールドシリーズ第2戦がトロント・ブルージェイズの本拠地ロジャース・センターで行われ、ロサンゼルス・ドジャースが5-1で勝利し、対戦成績を1勝1敗のタイに戻した。 この試合、先発マウンドに上がった山本由伸投手が9回を1失点に抑える圧巻の投球で、ポストシーズン2試合連続となる完投勝利を記録。 前日に1