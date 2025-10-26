◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク―阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）２番手で登板していた阪神・岩貞祐太投手が、負傷降板した。１―９の３回２死一、二塁。３番・柳町がはじき返した痛烈なライナーが左肩付近を直撃した。その場で両膝に手をつき、顔をしかめた左腕は治療のため、ベンチに下がったが、そのまま交代となった。３番手で新人左腕の伊原がマウンドに上がった。岩貞はこの日、２回途中から