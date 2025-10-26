◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク―阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・周東佑京内野手が日本シリーズ自身初の猛打賞をマークした。０―１の初回無死一塁で右前打でチャンスメイク。その後、栗原の右前適時打で同点のホームを踏んだ。３―１となった２回２死二塁の好機では左中間への適時三塁打で４点目を挙げた。続く柳町の打席でデュプランティエが暴投。三塁から楽々生還し、５点目のホ