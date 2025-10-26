秋田朝日放送 秋田県内では２６日も人がクマに襲われけがをしました。 警察によりますと、２６日午前８時４５分ごろ鹿角市八幡平で８５歳の女性が自宅の敷地内で背後からクマに襲われました。女性は頭にけがをして病院に運ばれましたが、意識はあり会話はできる状態だったということです。