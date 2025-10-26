◇明治安田J1リーグ第35節湘南0―1福岡（2025年10月26日ベスト電器スタジアム）19位の湘南はアウェーで福岡に敗れ、今季最終18位以下が確定し、2017年シーズン以来9年ぶりとなるJ2降格が決まった。35試合を終えて6勝8分け21敗の勝ち点26。残り3試合で、残留圏の17位横浜Mの勝ち点37に届かないことが確定した。無念の降格決定後、クラブは公式サイトを更新。「湘南ベルマーレを応援してくださる全ての皆さまへ」とのタイ