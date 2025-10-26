9月7日に韓国のソウル競馬場で行われたG3コリアカップを制したディクテオン（セン7＝大井・荒山、父キングカメハメハ）の優勝祝賀会が26日、荒山師の主催で千葉県成田市のホテルで行われた。荒山師、生産者の追分ファーム・吉田晴哉代表、矢野騎手、JRA在籍時の所属先だった吉岡師らが出席。コリアCのゴール映像がスクリーンに映し出されると、会場から大きな拍手が起こった。当初予定していたJBCクラシックは回避。東京大賞