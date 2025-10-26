「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）阪神の岩貞祐太投手が三回に打球が直撃するアクシデントがあり、緊急降板した。２死一、二塁から柳町が放った痛烈なピッチャーライナーが左肩付近を直撃。その後、両手を膝につき、安藤投手コーチらがマウンドへ。治療のためいったん、ベンチへ戻った。その後、藤川監督が投手交代を告げた。この日は先発のデュプランティエが初回か