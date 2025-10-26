「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）阪神が序盤に悪夢の９失点を喫した。ジョン・デュプランティエ投手が１回２／３を７失点でＫＯ。２番手の岩貞も山川に致命的な３ランを被弾した。先頭の柳田、続く周東に連打を浴びて無死一、二塁のピンチを招いた。ここで柳町の初球、送りバントの構えからバットを引いたことで二塁走者の柳田を二、三塁間の挟殺プレーに持ち込んでタ