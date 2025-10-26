ヒトリガスキ…？？？「恋人とかいらない」本気でそう思っているのに世間からは「強がるな」と言われて／ソリチュード ひとりを愛する人が集まるバー（1）一人の時間を大切にしたい。でも誰かといるのも大好き。でもでも一人でいるのは愛してる。そんな一人を愛する者たちが集まるお店へようこそ！とあるビルにあるお店「Barソリチュード」は、「ひとりを愛する人」が集まる小さなバー。日本語訳では「孤独」とされる「Solitude（