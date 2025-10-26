（台中、台北中央社）台湾でブタへのアフリカ豚熱（ASF）の感染が確認された問題で、卓栄泰（たくえいたい）行政院長は26日、ブタの移動と食肉処理の禁止措置を11月6日正午まで延長すると発表した。中部・台中市の養豚場でブタの死亡が相次ぎ、21日に死んだブタから抽出したウイルス核酸を検査したところ、陽性反応が出た。これを受け、ブタの移動と食肉処理が22日正午から5日間、禁止されていた。また、ウイルス株を分離しての詳